В Перми в ТРК «Колизей Синема» откроют спортивно-развлекательный центр Он разместится на втором этаже Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский ТРК «Колизей Синема» будет частично перепрофилирован. На втором этаже бизнесмен Борис Радостев откроет спортивно-развлекательный центр для детей и подростков. Также планируется обновление пространств бывшего «Синема Парка» на четвёртом и пятом этажах здания: там размещался кинотеатр, закрытый в феврале 2023 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По информации управляющей ТЦ ГК «Риал», помещения на втором этаже площадью 2 тыс. кв. м уже сданы в аренду. В группе заявили, что с учётом запуска спортивно-развлекательного центра некоторым арендаторам пришлось освободить помещения, однако в целом пул арендаторов сохранён. Борис Радостев подтвердил планы открыть активити-парк по ул. Куйбышева, 16. По его словам, объект в «Колизее Синема» будет выполнен в уникальной концепции.

Также изменения ожидают помещения бывшего мультиплекса «Синема Парк». Компания «Панорама», которая владеет этим кинотеатром в ТРК, проведёт реконцепцию площадей. Её возглавит Наталья Мухутдинова, бывший генеральный директор сети «Вэри Велли». Подробности пока не сообщаются. Известно лишь, что собственник продолжает предлагать площади бывшего кинотеатра на продажу и аренду. Согласно объявлениям на сайте «Авито», помещения площадью 6,5 тыс. кв. м на четвёртом и пятом этажах «Колизея Синема» продаются за 350 млн руб. и сдаются в аренду за 3,2 млн руб. в месяц.

Напомним, в ноябре 2023 года стало известно о намерении ГК «Риал» перепрофилировать ещё один ТРК — «Колизей Атриум». Планируется превратить его в развлекательный центр с ресторанами и развлечениями.





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