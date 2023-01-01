«Колизей Atrium» в Перми может стать развлекательным центром Другие ТЦ тоже хотят переориентировать площади под развлекательный формат Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ГК «РИАЛ» собирается провести реконцепцию пермского ТЦ «Колизей Atrium», превратив его из торгового в досуговый центр. Об этом сообщила финансовый директор группы Марина Медведева.

Как заявила топ-менеджер изданию «Коммерсантъ-Прикамье», предполагается отдать часть торговых площадей общепиту и индустрии развлечений. Медведева пояснила, что в центре Перми сейчас сложился переизбыток торговых точек из-за санкций, повлекших уход модных брендов, заменить которые полностью не удалось, и быстрого развития онлайн-торговли через маркетплейсы. В то же время у горожан теперь меньше возможностей выезда за пределы Перми, так как отдых, особенно за рубежом, стал дорогим. Соответственно, возникла потребность в досуге в Перми. По мнению Медведевой, местоположение ТЦ «Колизей Atrium» позволяет создать из него развлекательный центр, при этом не потеряв арендаторов.

В частности, в ТЦ, на месте магазина «Снежная королева», который переехал в «IMALL Эспланаду», скоро откроется боулинг. При этом соседнее здание — «Колизей Синема» перепрофилировать не планируется.

По информации издания, владельцы ТРК «Столица» также рассматривают возможность усиления развлекательного направления. Собственники помещений под бывшим боулингом, например, рассматривают предложение ижевской сети разместить на площадях развлекательный комплекс в формате игротеки. Претендентом на помещения остаётся и сеть фитнес-залов DDX.

В ТРК «Семья» также планируют расширение досуговой зоны.

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