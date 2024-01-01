В ходе СВО погиб 39-летний житель Сивинского округа Прикамья Андрея Кочинова убили 4 января Поделиться Твитнуть

Андрей Кочинов

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В ходе специальной военной операции погиб житель Сивинского муниципального округа Пермского края Андрей Кочинов. Об этом сообщили в соцсетях представители окружной администрации.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 4 января 2024 года погиб наш земляк Кочинов Андрей Васильевич 13 апреля 1984 года рождения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — говорится в информации.

О месте и времени похорон власти пока не сообщили.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 7 января в посёлке Усть-Силайка Кочёвского округа Прикамья прошли похороны погибшего в СВО военнослужащего Андрея Крамаря.

8 января в Кудымкарском муниципальном округе Пермского края похоронили 35-летнего бойца Игоря Гуляева. Крамарь и Гуляев погибли ещё в ноябре.

А сегодня в селе Верх-Иньва под Кудымкаром хоронят погибшего участника СВО 44-летнего Сергея Зубова.

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