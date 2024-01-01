Алёна Бронникова В Перми продаётся здание рядом с территорией бывшего завода «ЖБК-1» Стоимость актива составляет 35 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Перми, рядом с территорией бывшего завода «ЖБК-1» на ул. Героев Хасана, выставлено на продажу административное здание с земельным участком. Согласно опубликованной на сайте «Авито» информации, стоимость актива составляет 35 млн руб.

Объект находится по ул. Героев Хасана, 42а, недалеко от «Пермских терм». Само здание двухэтажное, его площадь — 494 кв. м, площадь земли — 877 кв. м.

Автор объявления сообщат, что все помещeния сдaны в aренду. Здание обеспечено собственной газовой котельной, вода и канaлизaция — цeнтральные.

«На территоpии бывшего зaводa ЖБK-1 идёт масштабнoe прeобразование. В течение ближайших двух лет по ул. Героев Хасана, 42 планируют построить ледовую арену и многофункциональный развлекательный комплекс», — отмечается в объявлении.

В феврале 2022 года «Новый компаньон» сообщал, что на месте завода планируется построить многофункциональный центр «Город в городе» с креативным пространством, творческими мастерскими, фуд-холлом, фермерским рынком, детскими и другими площадками, общей площадью 15 тыс. кв. м. На территории появится бизнес- и фитнес-центры, ледовая арена для занятий хоккеем. В общую концепцию также вошёл оздоровительный комплекс «Пермские термы», который был открыт в марте 2023 года.

Краевое минимущества выдало в апреле прошлого года разрешение на строительство крытого катка площадью 3,7 тыс. кв. м компании ООО «Ледовая арена». Проектом предполагается реконструкция существующего здания по ул. Героев Хасана, 42.

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