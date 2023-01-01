Елена Синица
Получено разрешение на строительство крытого катка на месте бывшего завода «ЖБК-1»
Проект предполагает реконструкцию существующих производственных зданий
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Краевое минимущества выдало ООО «Ледовая арена» разрешение на строительство спортивного объекта. Соответствующий документ появился на сайте ведомства.
На месте бывшего завода «ЖБК-1» (ул. Героев Хасана, 42) планируется построить крытый ледовый каток. В документе уточняется, что проект предполагает реконструкцию существующих производственных зданий.
Ранее сообщалось, что на месте бывшего завода планируется возвести ледовую арену площадью 3,7 тыс. кв. м, а также мультиплекс «Город в городе: город молодых» площадью 15 тыс. кв. м.
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