Проект ледового катка на месте завода ЖБК-1 в Перми прошёл экспертизу Поделиться Твитнуть

Компании «Ледовая арена» выдано положительное заключение экспертизы на проект крытого ледового катка с реконструкцией существующих производственных зданий бывшего завода ЖБК-1 по ул. Героев Хасана, 42 в Свердловском районе Перми. Информация опубликована в ЕГРЗ.

Положительное заключение выдано 30 декабря. Проектную документацию подготовил предприниматель Антон Катаев.

Напомним, что на месте бывшего завода планируется возвести ледовую арену площадью 3,7 тыс.кв.м, а также мультиплекс «Город в городе: город молодых» площадью 15 тыс.кв.м.

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