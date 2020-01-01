Елена Синица В Перми появится многофункциональный центр «Город в городе» В 2022 году на территории центра откроются «Пермские термы» Поделиться Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В Перми на месте завода на ул. Героев Хасана, 42 появится многофункциональный центр «Город в городе». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Сообщается, что в нём разместят креативное пространство и творческие мастерские. Также предусмотрены фуд-холл, фермерский рынок, детские и другие площадки.





Также на территории появятся бизнес-центр и фитнес-центр, оздоровительный комплекс «Пермские термы», ледовая арена для занятий хоккеем.





Сначала откроются «Пермские термы». Предполагается, что это произойдёт в третьем квартале 2022 года. Затем, к 300-летию города, планируется открыть ледовую арену. Её начнут строить в 2022 году.





Все остальные площадки будут открыты в 2024 году. На территории комплекса планируется создать более 500 новых рабочих мест.

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