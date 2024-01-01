Алёна Бронникова Пермский зоопарк перешёл в краевую собственность Соответствующие изменения в ЕГРН были внесены 29 декабря Поделиться Твитнуть

Пермский зоопарк был реорганизован из муниципального автономного учреждения культуры в государственное краевое учреждение (ГКАУК). Соответствующая запись содержится в выписке из ЕГРН. Изменения, внесённые в учредительный документ юридического лица, и изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, были зарегистрированы 29 декабря 2023 года.

Учредителем организации стало министерство культуры Пермского края. Руководителем осталась Юлия Шитова, в статусе генерального директора.

Проект решения о безвозмездной передаче зоопарка и движимого имущества из собственности муниципального образования город Пермь в собственность Пермского края был внесён на рассмотрение Пермской гордумы в августе 2023 года. Передаются вольеры, ангары, киоски, детские площадки, автомобили, бытовая техника, а также коллекция зверей и птиц. В составе передаваемого движимого имущества значится 312 наименований общей балансовой стоимостью 20,6 млн руб. На пленарном заседании большинство депутатов поддержали данное решение.

Полное завершение строительных работ ожидается в первом квартале 2024-го, общая стоимость строительства — 5,1 млрд руб. Задержки в сроках возведения зоопарка на Нагорном министр культуры Прикамья Алла Платонова объяснила изменениями нормативов содержания животных, в связи с чем проект пришлось пересматривать.

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