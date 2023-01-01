Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Пермский зоопарк станет краевым с 1 января
Задержки в строительстве отчасти объясняются изменениями в законодательстве
На заседании Общественного совета при минкульте 6 октября министр культуры Пермского края Алла Платонова сообщила, что Пермский зоопарк станет краевым учреждением культуры с 1 января 2024 года. Ранее сообщалось, что он должен быть передан с муниципального уровня в краевую собственность до 20 ноября 2023 года.
Алла Платонова рассказала, что задержки в сроках строительства нового зоопарка на Нагорном связаны с тем, что за время строительства изменились нормативы содержания животных и пришлось пересматривать проект. Степень готовности объекта министр оценивает как высокую, контактный зоопарк уже приступил к работе. На будущий год министерство культуры Пермского края уже сформировало для нового краевого учреждения государственное задание.
Полное завершение строительных работ ожидается в первом квартале 2024 года, общая стоимость строительства — 5101,9 млн руб.
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