Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский зоопарк станет краевым с 1 января Задержки в строительстве отчасти объясняются изменениями в законодательстве Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании Общественного совета при минкульте 6 октября министр культуры Пермского края Алла Платонова сообщила, что Пермский зоопарк станет краевым учреждением культуры с 1 января 2024 года. Ранее сообщалось, что он должен быть передан с муниципального уровня в краевую собственность до 20 ноября 2023 года.

Алла Платонова рассказала, что задержки в сроках строительства нового зоопарка на Нагорном связаны с тем, что за время строительства изменились нормативы содержания животных и пришлось пересматривать проект. Степень готовности объекта министр оценивает как высокую, контактный зоопарк уже приступил к работе. На будущий год министерство культуры Пермского края уже сформировало для нового краевого учреждения государственное задание.

Полное завершение строительных работ ожидается в первом квартале 2024 года, общая стоимость строительства — 5101,9 млн руб.

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