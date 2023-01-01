Максим Артамонов С января 2024 года пермский зоопарк перейдёт в краевую собственность Такое решение приняли депутаты Пермской городской думы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании Пермской городской думы депутаты обсудили вопрос о передаче пермского зоопарка из городской в краевую собственность. На вопросы депутатов отвечала министр культуры Пермского края Алла Платонова. Парламентариев главным образом интересовали сроки переезда зверинца.

По словам Платоновой, организацией перевозок будут заниматься сотрудники зоопарка. «Это специалисты высочайшего уровня», — пояснила министр.

Точную дату переезда Платонова не назвала — это будет зависеть от того, когда будут получены необходимые документы.

«Контактный зоопарк уже введён и часть коллекции туда переехала. По мере того, как будут получены документы на ввод в эксплуатацию на следующие объекты, мы планируем переезд. На этапе контроля и приёмки сдаваемых объектов тоже будет обеспечено соответствие построенных зданий всем нормам и требованиям. Поэтому все риски тоже учтены и минимизированы. Мы уверены, что переезд пройдёт абсолютно нормально», — пояснила Платонова, отвечая на вопрос депутата Сергея Стенно.

Депутат от фракции КПРФ Геннадий Сторожев высказал мнение, что передать объект из города в край недостаточно, потому что «нужна квалификация специалистов, нужна преемственность поколений, которая сложилась почти за 70 лет существования».

«Мне кажется, не стоит с этим спешить, а если потребуются дополнительные средства на содержание, то не зазорно попросить субсидии в крае. Я не буду поддерживать это решение», — сказал Сторожев.

Следующим слово взял депутат Василий Кузнецов, который призвал коллег поддержать передачу объекта в краевую собственность.





В итоге депутаты большинством голосов утвердили решение. С 1 января 2024 года пермский зоопарк будет состоять на балансе края.

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