Имущество пермского зоопарка перейдёт в краевую собственность Соответствующий проект решения внесён в гордуму Поделиться Твитнуть

двурогий калао / фото: pulse.mail.ru

В Пермскую городскую думу внесён проект решения «О разрешении безвозмездной передачи муниципального автономного учреждения культуры «Пермский зоопарк» и движимого имущества из собственности муниципального образования город Пермь в собственность Пермского края». Информация размещена на сайте мэрии.

Согласно приложению, в составе передаваемого краю движимого имущества учреждения значится 312 наименований общей балансовой стоимостью 20,6 млн руб.

Передаются вольеры, ангары, киоски, детские площадки, автомобили, бытовая техника, а также коллекция зверей и птиц.

Так, к примеру, балансовая стоимость двурогого калао оценена в 303,3 тыс. руб., белого медведя — в 264 ,4 тыс. руб., восточного колобуса — в 250 тыс., а африканского льва — всего в 57,4 тыс. руб.

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