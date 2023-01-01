Алёна Бронникова В Пермском крае открыли четвёртую ледовую переправу Её грузоподъёмность составляет 10 тонн Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Пермском крае начала действовать ещё одна ледовая переправа, она стала уже четвёртой по счёту в этом году. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, переправа открылась в Чусовском городском округе, через реку Чусовую. Она свяжет п. Верхнечусовские Городки с д. Красная Горка.

«Открылась ледовая переправа через р. Чусовую, которая соединяет п. Верхнечусовские Городки с д. Красная Горка. Протяжённость ледовой переправы составляет 450 м, предназначена для автомобилей грузоподъёмностью 10 тонн», — рассказали в МЧС Прикамья.

В данный момент на территории региона действуют ещё три переправы. Первая открылась в Соликамском городском округе 14 декабря через Каму — в п. Тюлькино грузоподъёмностью до 5 тонн. Вторая была оборудована в Кунгурском муниципальном округе через реку Сылву, соединившая с. Насадку и д. Мостовую для автомобилей грузоподъёмностью 3 тонны.

Ещё одна открылась в Оханском городском округе. Она проходит через Каму между Оханском и п. Юго-Камским. Её протяжённость — 2,3 км, предназначена для автомобилей грузоподъёмностью до 3 тонн. Всего в зимний сезон 2023/24 в Прикамье планируется оборудовать 12 ледовых переправ.

В ведомстве напомнили водителям о правилах пользования ледовыми переправами. Выезжать на лёд рекомендуется медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/час. Перед выездом отключить блокировку дверей и отстегнуть ремни безопасности. На ледовой переправе запрещено останавливаться, делать рывки и развороты, а также обгонять другие автомобили и заправляться горючим.

Кроме того, нельзя допускать нагрузки, превышающие грузоподъёмность льда. В условиях плохой видимости перемещаться по люду не стоит.

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