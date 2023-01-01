Максим Артамонов В Прикамье открыли вторую ледовую переправу Всего в этом зимнем сезоне планируется открыть 12 переправ Поделиться Твитнуть

Ледовая переправа соединила город Оханск и посёлок Юго-Камский

МЧС России по Пермскому краю

В Кунгурском муниципальном округе открылась ледовая переправа через Сылву, которая свяжет деревню Мостовую с селом Насадка. Её грузоподъёмность — до 3 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ведомстве напоминают водителям правила пользования ледовыми переправами. Выезжать на лёд нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/час. Перед выездом на лёд нужно отключить блокировку дверей и отстегнуть ремни безопасности. На ледовой переправе нельзя останавливаться, делать рывки и развороты, совершать обгон других автомобилей и заправлять горючим.

Напомним, 14 декабря в Пермском крае была открыта первая переправа — в Соликамском городском округе через Каму в п. Тюлькино. Её грузоподъёмность до 5 тонн.

Всего в зимний сезон 2023/24 в Прикамье планируется оборудовать 12 ледовых переправ. Они должны открыться во второй половине декабря.

Этой осенью в регионе уже провалились под лёд и погибли четыре человека. В связи с этим в краевом минтербезе предупреждают: толщина льда должна быть не менее 15 см для пешеходной переправы и не менее 30 см для автомобильной. Осмотры и замеры льда должны проводиться не реже одного раза в две недели при низких температурах, одного раза в неделю при потеплении и двух раз в неделю при резком повышении температуры.

За нарушение правил поведения на льду предусмотрена административная ответственность.

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