Максим Артамонов В Прикамье начала работать первая ледовая переправа Её грузоподъёмность — до 5 тонн Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Соликамском городском округе открылась первая в этом сезоне ледовая переправа через Каму — в п. Тюлькино. Грузоподъёмность её до 5 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ведомстве напомнили водителям о правилах пользования ледовыми переправами.

Выезжать на лёд нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/час. Перед выездом на лёд необходимо отключить блокировку дверей и отстегнуть ремни безопасности. На ледовой переправе запрещено останавливаться, делать рывки и развороты. Также запрещены обгон автомобилей и заправка их горючим.

Кроме того, нельзя допускать нагрузки, превышающие грузоподъёмность льда, и не рекомендуется перемещаться в условиях плохой видимости (туман или пурга).

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