Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Зимой в Пермском крае будет работать 12 ледовых переправ На тонком льду нынешней осенью уже погибли четыре жителя Прикамья Поделиться Твитнуть

В зимний сезон 2023/24 в Пермском крае планируется оборудовать 12 ледовых переправ. Они должны открыться во второй половине декабря. О правилах безопасности на подобных переправах напомнил на заседании правительства 17 ноября министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов.

По информации министерства, нынешней осенью уже провалились под лёд и погибли четыре человека, поэтому нелишне напомнить, что для того чтобы переправа считалась готовой к открытию, на ней должен установиться прочный, крепкий и прозрачный лёд. Если лёд молочного цвета или просто мутный, выход на него небезопасен. Толщина льда должна быть не менее 15 см для пешеходной переправы и не менее 30 см для автомобильной.

Осмотры и замеры льда должны проводиться не реже одного раза в две недели при низких температурах, одного раза в неделю при потеплении и двух раз в неделю при резком повышении температуры.

За нарушение правил поведения на льду предусмотрена административная ответственность в виде штрафов для физических и юридических лиц.

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