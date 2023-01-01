Алёна Бронникова В Прикамье в соцсетях обнаружено 18 аккаунтов взрослых, проявляющих сексуальный интерес к детям В целом за год в интернете было выявлено 47 источников противоправной информации Поделиться Твитнуть

Отдел информационной безопасности детей и молодёжи минтербеза Пермского края за 2023 год совместно с региональным МВД выявил 47 источников противоправной информации в интернете, среди которых были обнаружены 18 страниц взрослых людей, проявляющих сексуальный интерес к детям. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил министр территориальной безопасности Виктор Батмазов.

«В Пермском крае организован комплекс мер, направленный на обеспечение информационной безопасности детей и молодёжи в интернете. Всего за 11 месяцев направлена информация о 47 источниках негативной информации. Это 18 выявленных станиц взрослых жителей региона, проявляющий сексуальный интерес к несвершеннолетним, три факта дискриминации действий ВС РФ, один — популяризации наркотиков, 12 — проявления интереса к экстремистским организациям», — рассказал он.

Кроме того, было выявлено пять фактов суицидального поведения подростков, три факта размещения деструктивной информации на личных страницах несовершеннолетних. Всего выявлено 60 страниц в соцсетсях, 35 Telegram-каналов, два сайта, содержащие негативный контент. Всего было выявлено 98 источников деструктива, заблокировано 54, по двум фактам возбуждены уголовные дела.

За последний месяц в Перми произошло несколько случаев нападения на несовершеннолетних. Так, в Мотовилихе 14 декабря мужчина подкараулил 12-летнюю школьницу и попытался затащить её в заброшенный дом, жертве удалось сбежать. Суд отправил мужчину в СИЗО до 15 февраля. В начале декабря в Перми полиция задержала мужчину, совершившего несколько попыток нападения в микрорайонах Плоский и Крохалева, в том числе на несовершеннолетних. Материалы переданы в СУ СКР по Пермскому краю.

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