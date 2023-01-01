Алёна Бронникова Полиция задержала преследовавшего пермячек мужчину Преступник орудовал в микрорайонах Плоский и Крохалева Поделиться Твитнуть

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В Перми задержан мужчина по подозрению в преследовании женщин и девочек. По информации правоохранительных органов, его личность установлена, мужчину доставили в отдел полиции.

«В отдел полиции Дзержинского района Перми 5 декабря поступило три обращения о том, что неизвестный мужчина преследовал женщину и двух несовершеннолетних. Сотрудниками полиции был проведён комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых личность гражданина и его местонахождение были установлены. Сегодня оперативники задержали мужчину и доставили в отдел полиции», — сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

Накануне в пермских соцсетях появилась информация о том, что мужчина совершил несколько попыток нападения. Его заметили в Индустриальном и Свердловском районах по нескольким адресам: Вильвенская, 12, Связистов, 11, Овчиникова, 18 и Крылова, 17. Сообщается, что одна из девочек успела воспользоваться перцовым баллончиком, другая отбилась сумкой, ещё одну из своих жертв он пытался затащить в лифт, но подоспевший вовремя охранник помог женщине отбиться.

В сообществах ВКонтакте появились фотографии предполагаемого преступника, а также видеозапись с камеры домофона в районе Крохалева. На кадрах видно, как в подъезд заходит девочка, а за ней бежит мужчина. Он не успевает зайти следом, так как дверь закрывается.

В настоящее время полиция опрашивает подозреваемого. Выясняются мотивы его поступка.

В этом году это уже не первый подобный случай для Индустриального района. В октябре во дворах домов на проспекте Декабристов произошло несколько нападений на местных жительниц. Полиция задержала жителя Свердловской области Евгения Андреева. Он угрожал жертвам острым предметом, похожим на нож, душил и пытался изнасиловать. Его поместили в СИЗО до 18 декабря.





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