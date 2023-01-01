Максим Артамонов В Перми мужчину, напавшего на 12-летнюю школьницу, отправили в СИЗО Он пробудет под арестом до 15 февраля Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

По решению Мотовилихинского районного суда Перми, 47-летний Сергей Антипьев, напавший на этой неделе на 12-летнюю девочку, отправлен в СИЗО. Под арестом он пробудет до 15 февраля 2024 года. Об этом сообщает Properm.ru.

Как выяснилось на заседании, подозреваемый работает сборщиком заказов, имеет судимость, которая ещё не погашена. Сам он всё отрицал. После решения суда его сразу взяли под стражу, отмечает издание.

Напомним, днём 14 декабря в микрорайоне Рабочий посёлок в Мотовилихе мужчина напал на 12-летнюю девочку. Школьнице удалось отбиться от него и сбежать. Информация о происшествии распространилась в местных соцсетях.

По словам очевидцев, мужчина напал на школьницу, проходившую мимо расселённого аварийного дома по ул. Быстрых, 17. Он схватил девочку, зажал ей рот рукой и попытался затащить в здание.

Вскоре мужчину задержали, а материалы были переданы в следком по региону. Подозреваемым оказался ранее судимый житель Мотовилихинского района.

В момент нападения девочке удалось позвонить по телефону родственнице, включив телефон на громкую связь, а получив ответ, она громко оповестила родственницу о происходящем. Мужчина отпустил девочку и скрылся с места преступления.

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