Алёна Бронникова В Мотовилихинском районе Перми неизвестный напал на 12-летнюю девочку Сообщение в полицию поступило от родственников пострадавшей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Мотовилихинском районе Перми днём 14 декабря неизвестный мужчина напал на 12-летнюю девочку. Школьнице удалось отбиться от него и сбежать. Информацию распространили в местных соцсетях.

Происшествие случилось в микрорайоне Рабочий посёлок. По словам очевидцев, мужчина напал на школьницу, проходившую мимо расселённого аварийного дома по ул. Быстрых, 17. Он схватил девочку, зажал ей рот рукой и попытался затащить в здание.

В краевом ГУ МВД информацию подтвердили. Сообщение в правоохранительные органы поступило от бабушки пострадавшей. На данный момент мужчина задержан, материалы переданы в СУ СКР Прикамья.

«В дежурную часть Мотовилихинского района 14 декабря поступило сообщение от местной жительницы, что на её 12-летнюю внучку напал неизвестный. Девочке удалось вырваться и убежать. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов установлена личность мужчины, возможно причастного к деянию. Материалы дела направлены в следственный комитет», — сообщили в полиции «Новому компаньону».

UPD. Краевой следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении подозреваемого. Им оказался ранее судимый 47-летний житель Мотовилихинского района. В момент нападения девочке удалось позвонить по телефону родственнице, включив телефон на громкую связь, а получив ответ, она громко оповестила родственницу о происходящем. Мужчина отпустил девочку и скрылся с места преступления.

«Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователем следственного отдела по Мотовилихинскому району г. Перми проведён осмотр места происшествия, допрошены подозреваемый, потерпевшая и свидетели. Проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В начале декабря в Перми полиция задержала мужчину, совершившего несколько попыток нападения в микрорайонах Плоский и Крохалева. Материалы переданы в СУ СКР по Пермскому краю.





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