В Соликамске снова отключили отопление В МУП «Теплоэнерго» заявили о плановом прекращении подачи теплоносителя Поделиться Твитнуть

В Соликамске произошёл порыв на теплосетях / фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Днём в понедельник, 25 декабря, более чем в трёх десятках жилых домов Соликамска произошло отключение отопления и горячей воды. Как отметили в администрации города, МУП «Теплоэнерго» проводит плановое прекращение подачи теплоносителя.

В информации приводятся адреса домов, попавших под отключение. Это дома №26, 28, 30, 32, 34 по ул. Культуры, №15, 17, 19, 24,26 по ул. 3-й Пятилетки; №12, 20, 22 по ул. Коммунаров, №3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 по ул. Р. Землячки, №27, 28, 30, 32, 34 по ул. Большевистская, № 19, 21; по ул. Добролюбова, №13, 15, 17, 19, 21, 23 по ул. Черняховского.

О сроках отключения не сообщается.

Соликамцы в соцсетях возмущаются плановыми работами на сетях в разгар отопительного сезона и добавляют, что батареи остыли также в домах на пр. Юбилейном, улицах Матросова, Северной, Разина, Молодёжной.

Напомним, с 12 по 15 декабря в Соликамске уже происходили порывы на теплосетях, оставивших около тысячи жителей без отопления. В результате замглавы Соликамска по вопросам ЖКХ Андрей Рыков был снят с должности, а главе округа Евгению Самоукову объявлен выговор.

Губернатор Пермского края на встрече с редакторами СМИ прокомментировал ситуацию с авариями. Махонин сообщил, что несколько лет требовал от главы Соликамска и МУП «Теплоэнерго» заняться поиском инвестиций: «У них три года нет инвестиционной программы, они три года фактически не перекладывают сети». МУП ждёт большая проверка минЖКХ.

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