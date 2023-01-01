Губернатор рассказал, когда может закончиться реконструкция аэропорта Перми И признал, что власти не могут повлиять на сроки Поделиться Твитнуть

перрон пермского аэродрома

Константин Долгановский

На встрече с редакторами СМИ губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал очередной срыв сроков реконструкции аэропорта Большое Савино в Перми. На высказывания главы региона обращает внимание ВЕТТА.

Дмитрий Махонин, во-первых, заявил, что не причастен к проблемам с реконструкцией аэропорта, поскольку это федеральный объект.

Глава Прикамья рассказал, что пытался влиять на федеральных чиновников для решения ситуации, но констатировал, что его роль в этом вопросе ограничена.

В настоящее время продолжается спор между федеральными властями и подрядчиком — компанией «Стройтрансгаз» (СТГ). Исполнитель обвиняет заказчика в некорректных данных, представленных в проекте, а заказчик обвиняет подрядчика в нарушении технологии и использовании контрафактных материалов.

Махонин пояснил, что недостроенный перрон и рулёжную дорожку невозможно использовать из-за наличия воды в грунтах.

Есть надежда, что в следующем году работы завершатся, но это зависит только от федеральных властей и подрядчика.

Напомним, контракт на выполнение реконструкции инфраструктуры пермского аэропорта был заключён в сентябре 2022 года. Цена контракта составляет 820,7 млн руб. Согласно графику строительно-монтажных работ, реконструкцию нужно было завершить до 30 сентября текущего года. В октябре пермские СМИ обратили внимание, что работы до сих пор не выполнены. В СТГ отставание от графика объяснили тем, что после демонтажа существующего верхнего слоя цементобетонного покрытия перрона в нижнем слое основания бетона были выявлены дефекты, в частности, сквозные трещины, которые могли появиться вследствие морозного пучения грунтов.

Это уже второй контракт СТГ на выполнение реконструкции перрона Большого Савино. Предыдущий, заключённый в 2018 году, был расторгнут из-за нарушений при ведении работ.

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