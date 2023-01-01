За неделю в Прикамье от коронавируса скончались 10 пациентов Край остаётся в числе лидеров по числу летальных случаев Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Федеральный оперштаб опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом в Пермском крае за прошлую неделю. Цифры традиционно отличаются от статистики, которую публикует Роспотребнадзор. По информации штаба, в Прикамье выявлено 2499 случаев заражения COVID-19, госпитализированы 249 человек, 3616 пациентов выздоровели, 10 скончались.

По числу летальных исходов регион занял в РФ четвёртое место, уступив только Санкт-Петербургу (39), Москве (27) и Кемеровской области (13).

В краевом минздраве ранее комментировали высокие показатели смертности от COVID-19.

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