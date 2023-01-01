Минздрав Прикамья прокомментировал высокую смертность от коронавируса Регион вошёл в тройку лидеров по летальным случаям на прошлой неделе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В минздраве региона прокомментировали информацию о высокой смертности в Прикамье от коронавируса. По данным федерального оперштаба, за прошлую неделю в регионе от COVID-19 скончались 10 человек, войдя в тройку лидеров по летальным случаям после Москвы и Санкт-Петербурга.

Как пишет perm.aif.ru, ведомство объясняет эту статистику тем, что в Пермском крае активно ведётся диагностика заболеваемости, что позволяет своевременно выявлять и диагностировать COVID-19 у жителей региона. В министерстве добавили, что возраст умерших за прошлую неделю в среднем составлял 75 лет, при этом у всех была тяжелая сопутствующая патология.

Минздрав края также указал, что к текущему моменту Пермский край занимает 26-е место в России по количеству заболевших коронавирусом за 11 месяцев 2023 года, а по уровню летальности находится на 46-й позиции.

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