За неделю в Прикамье заболели коронавирусом 2199 человек Это в полтора раза меньше, чем в предыдущие семь дней Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошедшую неделю, 11-17 декабря, на территории Пермского края выявлено 2199 случаев заболевания COVID-19 (84,6 на 100 тыс. населения). При этом в Перми заболели 1075 человек (49%). Об этом сообщили в регуправлении Роспотребнадзора, добавив, что за последние три месяца в 100% случаев идентифицируется вариант «омикрон».

По сравнению с неделей 4-10 декабря произошло снижение числа заразившихся. Тогда в ведомстве отчитались о 3,4 тыс. заболевших, 1,6 тыс. из них в Перми.

Всего на территории Пермского края с начала пандемии выявлено 497 011 подтверждённых случаев COVID-19.

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