За неделю коронавирусом заболели 3,4 тысячи жителей Прикамья Около половины заболевших — жители Перми Поделиться Твитнуть

За неделю с 4 по 10 декабря 2023 года в Пермском крае выявлено 3400 случаев заболевания СOVID-19. В Перми зарегистрировано 1606 случаев, что составляет 47% от числа заболевших. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

При этом количество госпитализированных, а также умерших не сообщается.

В структуре лабораторно исследованных проб в научно-исследовательских институтах Роспотребнадзора за последние 3 месяца в 100% случаев идентифицируется вариант «омикрон».

Всего на территории Пермского края с начала пандемии выявлено 491 412 подтверждённых случаев коронавируса.

Ранее в минздраве региона комментировали информацию о высокой смертности в Прикамье от коронавируса. По данным федерального оперштаба, за последнюю неделю ноября в регионе от COVID-19 скончались 10 чел. Край вошёл в тройку лидеров по летальным случаям после Москвы и Санкт-Петербурга.

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