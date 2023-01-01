Алёна Бронникова В Перми ПКГУП «Автовокзал» реорганизуют в акционерное общество Центробанк принял решение о госрегистрации выпуска обыкновенных акций Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В отношении Пермского краевого государственного унитарного предприятия «Автовокзал» запущен процесс реорганизации юрлица в форме преобразования. Об этом сообщается на сайте checko.ru.

Согласно информации на сайте Центробанка, предприятие реорганизуют в акционерное общество «Индустрия транспорта Пермского края» (АО «Интранс ПК»), ОГРН и ИНН ещё не присвоены. Банк 1 декабря принял решение о госрегистрации выпуска обыкновенных акций.

«Банк России принял решение о государственной регистрации выпуска обыкновенных акций АО «Индустрия транспорта Пермского края», размещаемых путём приобретения акций акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, субъектом РФ, являющимся собственником имущества реорганизуемого в форме преобразования», — информирует Центробанк.

О том, что ПКГУП «Автовокзал» станет акционерным обществом, сообщалось в июне 2022 года. Краевое правительство внесло соответствующие изменения в прогнозный план приватизации государственного имущества на 2022-2024 годы в соответствии с требованием федерального законодательства. В январе 2023 года было принято распоряжение о приватизации ПКГУП, держателями 100% акций стали краевые власти.

ПКГУП «Автовокзал» управляло региональной сетью автовокзалов и билетных касс. Два года назад край заключил концессионное соглашение на 20 лет с ООО «Автовокзалы Прикамья» об обслуживании автовокзалов, автостанций и кассовых аппаратов. По соглашению концессионер должен провести реконструкцию транспортной инфраструктуры общей стоимостью в 164,9 млн руб.

Основная деятельность ПКГУП сейчас заключается в перевозках. В собственности предприятия находится 84 автобуса и 10 автоэвакуаторов. Директором является Игорь Вылеток. Уставный капитал — 8 млн руб. Выручка компании на 2022 год составила 545,7 млн руб., год был завершён с убытком в 145,1 млн руб.





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