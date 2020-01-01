Мария Сыропятова В ООО «Автовокзалы Прикамья» подписали концессионное соглашение по обслуживанию транспортной инфраструктуры Ранее свою подпись под документом поставили краевые власти Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае завершилось заключение концессионного соглашения между ООО «Автовокзалы Прикамья» и правительством региона об обслуживании автовокзалов, автостанций и кассовых аппаратов. 25 июня 2021 года было опубликовано постановление краевого правительства о заключении соглашения. Теперь подпись под документом поставил и концессионер.

Согласно условиям соглашения, срок концессии — 20 лет. В концессию отданы автовокзал на ул. Революции, 68 и автостанция «Южная» в Перми, а также автовокзалы и автостанции в Добрянке, Нытве, Кудымкаре, Барде, Осе, Чернушке, Лысьве, Очёре, Сиве, Суксуне, Уинском, Верещагино, Ильинском, Орде, Усть-Качке и Карагае.

По соглашению концессионер должен провести реконструкцию транспортной инфраструктуры общей стоимостью в 164,9 млн руб. Наибольший объём средств приходится на ремонт транспортной инфраструктуры у здания автовокзала в Перми: реконструкция платформ и привокзальной площади обойдётся в 60 млн руб., капремонт средств для маломобильных групп населения — ещё в 15 млн руб., а на работы по обеспечению транспортной безопасности дополнительно должны потратить 25,4 млн руб. Причём работы именно на этом объекте по плану должны быть выполнены в первый и второй годы после заключения концессионного соглашения.

ООО «Автовокзалы Прикамья» принадлежит предпринимателю Роману Биджакову. Возглавляет компанию Андрей Отинов. Выручка компании в 2019 году составила 14,8 млн руб., чистая прибыль — 932 тыс. руб.





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