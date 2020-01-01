Мария Сыропятова Инфраструктуру у здания автовокзала в Перми реконструируют за 100 млн руб. Ранее автовокзал у рынка планировали снести и построить новый у Перми II Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Платформы и подъезды к автовокзалу в Перми на ул. Революции, 68 отремонтируют за 60 млн руб. Об этом говорится в концессионном соглашении, подписанном краевыми властям на прошлой неделе. В случае подписания соглашения концессионером ООО «Автовокзалы Прикамья», в течение двух лет должны быть проведены работы по сносу посадочных площадок, устройству новых, установке ограждений и нового павильона и частичной замене асфальтового покрытия.

Дополнительно соглашением предусмотрены работы по обеспечению транспортной безопасности (25,4 млн руб.) и капремонту оборудования для доступа маломобильных групп населения (15 млн руб.).

Таким образом, все работы на объекте обойдутся в 100 млн руб.

Судя по тексту соглашения, реконструкция здания автовокзала не планируется.

Напомним, ранее краевые власти заявляли о намерении снести здание автовокзала возле Центрального рынка и построить новый на ТПУ Пермь II. Общая стоимость реализации проекта оценивалась в 3 млрд. руб.

На прошлой неделе стало известно о заключении краевыми властями концессионного соглашения с ООО «Автовокзалы Прикамья» на 18 автовокзалов, автостанций и перронов в Пермском крае. В концессию отдают автовокзал (ул. Революции, 68) и автостанцию «Южная» в Перми, а также автовокзалы и автостанции в Добрянке, Нытве, Кудымкаре, Барде, Осе, Чернушке, Лысьве, Очёре, Сиве, Суксуне, Уинском, Верещагино, Ильинском, Орде, Усть-Качке и Карагае. По соглашению концессионер должен провести реконструкцию транспортной инфраструктуры общей стоимостью в 164,9 млн руб. В случае подписания его концессионером срок сдачи в концессию составит 20 лет.





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