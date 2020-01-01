Мария Сыропятова Реконструкция транспортной инфраструктуры Прикамья обойдётся концессионеру в 164,9 млн руб. Наибольший объём средств приходится на ремонт автовокзала в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Правительство Пермского края заключило концессионное соглашение на обслуживание 18 автовокзалов, автостанций и кассовых аппаратов. Постановление об этом выложено на правовом портале для официальных публикаций. Концессионер, ООО «Автовокзалы Прикамья», должен в течение одного месяца подписать соглашение.

Согласно условиям соглашения, срок концессии — 20 лет. В концессию отдают автовокзал (ул. Революции, 68) и автостанцию «Южная» в Перми, а также автовокзалы и автостанции в Добрянке, Нытве, Кудымкаре, Барде, Осе, Чернушке, Лысьве, Очёре, Сиве, Суксуне, Уинском, Верещагино, Ильинском, Орде, Усть-Качке и Карагае.

По соглашению концессионер должен провести реконструкцию транспортной инфраструктуры общей стоимостью в 164,9 млн руб. Наибольший объём средств приходится на ремонт автовокзала в Перми: его реконструкция обойдётся в 60 млн руб., капремонт средств для маломобильных групп населения — ещё в 15 млн руб., а на работы по обеспечению транспортной безопасности дополнительно должны потратить 25,4 млн руб. Причём работы именно на этом объекте по плану должны быть выполнены в первый и второй год после заключения концессионного соглашения.

Добавим, ООО «Автовокзалы Прикамья» принадлежит предпринимателю Роману Биджакову. Возглавляет компанию Андрей Отинов. Выручка компании в 2019 составила 14,8 млн руб., чистая прибыль — 932 тыс. руб.

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