Дмитрий Енцов журналист Министр транспорта: «Считаю, что автовокзал нужно будет сносить» Это станет возможно после открытия транспортного узла на Перми II Поделиться Поделиться Твитнуть

Автовокзал, который расположен напротив Центрального рынка Перми, возможно, будет снесён после того, как откроется новый автовокзал на ТПУ Пермь II, открытие которого анонсировано на 2023 год.

По словам министра транспорта Пермского края Николая Уханова, в этом случае потребность в нынешнем автовокзале отпадёт, по крайней мере в, самом его здании.

«Считаю, что старый автовокзал нужно будет сносить. Реконструировать его выйдет дороже, и это не памятник архитектуры. Возможно, в этом месте будет организован транспортно-пересадочный пункт, но не в таком формате, как сейчас», — заявил Николай Уханов.

Отметим, что здание автовокзала открыто в 1963 году.