Елена Синица
В Пермском крае приступили к приватизации ПКГУП «Автовокзал»
В течение месяца минтранс должен будет разработать план мероприятий
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Вчера, 12 января, был принят проект распоряжения «О приватизации Пермского краевого государственного унитарного предприятия «Автовокзал» (ПКГУП). Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Организация должна быть преобразована в акционерное общество. В собственности предприятия находится 84 автобуса, 10 автоэвакуаторов.
В течение 30 дней краевой минтранс должен будет разработать дорожную карту и план мероприятий. Держателями 100% акций станут краевые власти.
Ранее сообщалось, что министерство транспорта Пермского края и ООО «Автовокзалы Прикамье» заключили концессионное соглашение о реконструкции автовокзалов, автостанций и автокасс на территории края.
Соглашение обязывает концессионера за пять лет инвестировать 84 млн руб. в реконструкцию 19 объектов транспортной инфраструктуры в Перми (куда входит здание центрального автовокзала), Краснокамске, Кудымкаре, Добрянке, Барде, Верещагино, Ильинском, Карагае, Лысьве, Нытве, Орде, Осе, Очёре, Сиве, Суксуне, Уинском, Усть-Качке и Чернушке.
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