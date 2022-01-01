Елена Синица В Пермском крае приступили к приватизации ПКГУП «Автовокзал» В течение месяца минтранс должен будет разработать план мероприятий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вчера, 12 января, был принят проект распоряжения «О приватизации Пермского краевого государственного унитарного предприятия «Автовокзал» (ПКГУП). Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Организация должна быть преобразована в акционерное общество. В собственности предприятия находится 84 автобуса, 10 автоэвакуаторов.





В течение 30 дней краевой минтранс должен будет разработать дорожную карту и план мероприятий. Держателями 100% акций станут краевые власти.





Ранее сообщалось , что министерство транспорта Пермского края и ООО «Автовокзалы Прикамье» заключили концессионное соглашение о реконструкции автовокзалов, автостанций и автокасс на территории края.





Соглашение обязывает концессионера за пять лет инвестировать 84 млн руб. в реконструкцию 19 объектов транспортной инфраструктуры в Перми (куда входит здание центрального автовокзала), Краснокамске, Кудымкаре, Добрянке, Барде, Верещагино, Ильинском, Карагае, Лысьве, Нытве, Орде, Осе, Очёре, Сиве, Суксуне, Уинском, Усть-Качке и Чернушке.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.