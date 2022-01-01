Максим Артамонов Краевой минтранс заключил с ООО «Автовокзалы Прикамье» новое концессионное соглашение на 84 млн руб. Средства планируется инвестировать в реконструкцию 19 объектов транспортной инфраструктуры Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство транспорта Пермского края и ООО «Автовокзалы Прикамье» заключили концессионное соглашение о реконструкции автовокзалов, автостанций и автокасс на территории края. Постановление краевого правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Соглашение обязывает концессионера за пять лет инвестировать 84 млн руб. в реконструкцию 19 объектов транспортной инфраструктуры в Перми (куда входит здание центрального автовокзала), Краснокамске, Кудымкаре, Добрянке, Барде, Верещагино, Ильинском, Карагае, Лысьве, Нытве, Орде, Осе, Очёре, Сиве, Суксуне, Уинском, Усть-Качке и Чернушке.

При этом инвестиции концессионера должны быть распределены на срок реконструкции из расчёта не менее 16,8 млн руб. в год с нарастающим итогом, начиная с первого года реконструкции.

Напомним, в конце июня 2021 года министерство транспорта региона и «Автовокзалы Прикамья» заключили аналогичное соглашение на 20 лет. В концессию тогда были отданы автовокзал на ул. Революции, 68 и автостанция «Южная» в Перми, а также автовокзалы и автостанции в Добрянке, Нытве, Кудымкаре, Барде, Осе, Чернушке, Лысьве, Очёре, Сиве, Суксуне, Уинском, Верещагино, Ильинском, Орде, Усть-Качке и Карагае.

Инвестиции в реконструкцию 18 объектов должны были составить 164,9 млн руб.

Как пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе краевого минтранса, новое концессионное соглашение заключено «в связи с существенным изменением условий соглашения». Соглашение, подписанное в 2021 году, расторгнуто.

«Согласно условиям нового соглашения, частная сторона (концессионер) обязуется реконструировать дополнительно автостанцию в Краснокамске — ранее соглашение было подписано в отношении 18 автостанций. Также в связи сокращением срока концессионного соглашения — с 20 до 5 лет — изменяется объём планируемых инвестиций с 164 до 84 млн руб.», — рассказали в ведомстве.

В министерстве также отметили, что сокращение срока соглашения связано с «урегулированием противоречий целей и концепции концессионного соглашения и стратегии комплексного развития Перми, в частности по развитию Центрального автовокзала».

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