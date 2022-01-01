Елена Синица ПКГУП «Автовокзал» станет акционерным обществом Внесены изменения в краевой план приватизации на 2022-2024 годы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В прогнозный план приватизации государственного имущества Пермского края на 2022-2024 годы внесли изменения. Соответствующее постановление краевого правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в план приватизации на ближайшую трёхлетку планируется включить ПКГУП «Автовокзал». В результате унитарное предприятие реорганизуют в акционерное общество.





Ранее сообщалось, что региональный оператор по обращению с твёрдыми бытовыми отходами ПКГУП «Теплоэнерго» приступил к работе в статусе акционерного общества.

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