Краевой регоператор по обращению с ТКО стал акционерным обществом «Теплоэнерго» также переименовали в «Пермский региональный оператор ТКО» Поделиться Твитнуть

С 5 мая региональный оператор по обращению с твёрдыми бытовыми отходами ПКГУП «Теплоэнерго» приступил к работе в статусе акционерного общества. 100% акций предприятия закреплены за правительством Пермского края (краевым минЖКХ), сообщили в ведомстве.

Смена организационно-правовой формы управления состоялась в рамках исполнения федерального законодательства.

В процессе реорганизации изменилось и название организации – теперь «Теплоэнерго» будет именоваться «Пермский региональный оператор ТКО» (АО «ПРО ТКО»). Новое название совсем скоро появится на кузовах мусоровозов предприятия.

В «ПРО ТКО» подчеркнули, что в результате смены названия и формы собственности сохраняются все прежние условия оказания услуги потребителям. Открывать новые лицевые счета и перезаключать договоры не придётся, все действующие отношения остаются в силе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.