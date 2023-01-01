В Осе Пермского края восстановили теплоснабжение Аварию не могли ликвидировать дольше суток Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

В Осе Пермского края завершены аварийно-восстановительные работы на сетях теплоснабжения. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, ремонт теплосети закончен в 12:00 17 декабря, началось заполнение системы.

Напомним, авария на сетях произошла около 10 час. утра в субботу, 16 декабря.

В результате аварии без тепла остались 49 многоквартирных домов (около 2,5 тыс. человек), а также школа, местный ДК и три детских сада. Отключение теплоснабжения и горячей воды произошло по улицам: Разина, 75-77, Горького, 57, 59, 61, 65, 67, 67а, Комсомольская, 31, 44, 46, 48, а также во всех домах по улицам Богомягкова и Бианки. Также без тепла остались дома по ул. Спорта и дома центрального теплоснабжения до старой части города.

Это не первая крупная коммунальная авария в Прикамье на этой неделе. Ранее аналогичное происшествие случилось в Соликамске. В результате без теплоснабжения осталась тысяча жителей. После этого губернатор заявил, что будет принимать кадровые решения, а прокуратура начала проверку.

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