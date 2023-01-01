Максим Артамонов В Осе коммунальная авария оставила без тепла 2,5 тысячи жителей Теплоснабжение отключили в 49 домах, школе и детских садах Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Осинского городского округа

Утром 16 декабря в Осинском городской округе произошло аварийное отключение теплоснабжения. Причиной стали аварийно-восстановительные работы на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

В результате аварии без тепла остались 49 многоквартирных домов (около 2,5 тыс. человек), а также школа, местный ДК и три детских сада.

Позже в пресс-службе местной администрации уточнили, что аварийное отключение теплоснабжения и горячей воды произошло по улицам Ст.Разина,75-77; М.Горького,65,67,67А, 61, 57, 59; Комсомольская,44, 46,48,31, а также во всех дома по улицам Богомягкова и Бианки.

Также без тепла остались дома по улице Спорта и дома центрального теплоснабжения до старой части города.

Вечером в администрации Осы сообщили, что на на месте аварии работает бригада МУП «Теплосети».

«После проведения земляных работ и обнаружения места порыва подача тепла в дома днём была возобновлена. В вечернее время тепло вновь отключили для того, чтобы устранить аварию и заменить участок сгнившей трубы. К сожалению, работы затянулись в связи с тем, что порыв теплотрассы произошёл под дорожным полотном. Пришлось вскрывать асфальт», — говорится в сообщении администрации Осинского муниципального округа на официальной странице в соцсети ВКонтакте.

Фото: администрация Осинского городского округа

Чиновники добавили, что по плану аварию планируется ликвидировать до 01:00 17 декабря.

Это уже не первая крупная коммунальная авария в Прикамье на этой неделе. Ранее аналогичное происшествие случилось в Соликамске, где произошёл порыва на теплосетях. В результате без теплоснабжения осталась тысяча жителей. После этого губернатор заявил о том, что будет принимать кадровые решения, а прокуратура начала проверку.

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