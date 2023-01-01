Максим Артамонов В Соликамске прокуратура начала проверку по фактам коммунальных аварий Поделиться Твитнуть

Соликамская городская прокуратура организовала проверку в связи с отключением теплоснабжения в жилых домах и на социальных объектах города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как установила прокуратура, с 12 по 15 декабря в ряде многоквартирных домов и образовательных учреждений не было отопления. По предварительной информации, аварии случились на теплосетях, принадлежащих СМУП «Теплоэнерго».

После происшествия управляющие организации предоставили жителям электрообогреватели и предложили пункты временного размещения.

На место происшествия выехала соликамский городской прокурор Ольга Константинова.

Во время проверки прокуратура оценит действия (бездействие) должностных лиц.

Ранее губернатор Дмитрий Махонин заявил , что по итогам нескольких коммунальных аварий, которые произошли в Соликамске, будут приняты кадровые решения.

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