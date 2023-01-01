Максим Артамонов

В Соликамске прокуратура начала проверку по фактам коммунальных аварий

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сотрудник прокуратуры

фото: vnru.ru

Соликамская городская прокуратура организовала проверку в связи с отключением теплоснабжения в жилых домах и на социальных объектах города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как установила прокуратура, с 12 по 15 декабря в ряде многоквартирных домов и образовательных учреждений не было отопления. По предварительной информации, аварии случились на теплосетях, принадлежащих СМУП «Теплоэнерго».

После происшествия управляющие организации предоставили жителям электрообогреватели и предложили пункты временного размещения.

На место происшествия выехала соликамский городской прокурор Ольга Константинова.

Во время проверки прокуратура оценит действия (бездействие) должностных лиц.

Ранее губернатор Дмитрий Махонин заявил, что по итогам нескольких коммунальных аварий, которые произошли в Соликамске, будут приняты кадровые решения. 

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