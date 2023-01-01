Максим Артамонов Дмитрий Махонин примет кадровые решения после коммунальной аварии в Соликамске В городе завершены все аварийно-восстановительные работы на сетях Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что по итогам нескольких коммунальных аварий, которые произошли в Соликамске, будет принимать кадровые решения. Об этом он сообщил в своём telegram-канале.

По словам губернатора, сейчас продолжаются работы по устранению последствий аварии, ремонтно-восстановительные работы на всех участках завершены, прорывы ликвидированы, а центральная котельная начинает подавать тепло в дома.

«3-й микрорайон Калийщиков остаётся на пониженных параметрах до понедельника. Это необходимо, чтобы котельная вышла на нормативный режим работы для всего города. Компенсацию жителям за лопнувшие батареи УК возьмут на себя. Также будет перерасчёт по коммунальным платежам», — написал глава региона.

Махонин также добавил, что если у жителей остаются вопросы с подачей тепла, то нужно позвонить в диспетчерскую службу по тел. 112.

Напомним, на этой неделе в Соликамске произошло несколько коммунальных аварий, из-за которых без тепла остались жители трёх микрорайонов. По данным на 15 декабря, без отопления были квартиры более 900 жильцов.

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