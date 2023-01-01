В Соликамске из квартир без отопления началась эвакуация жильцов Маломобильным людям предложили места в детском санатории Поделиться Твитнуть

фото: администрация Соликамска

На заседании оперативного штаба по ликвидации коммунальной аварии в Соликамске Пермского края принято решение при необходимости организовать эвакуацию маломобильных жителей многоквартирных домов, попавших под отключение, в пункт временного размещения в МАОУ ДО ДООЦ «Лесная сказка». Санаторий расположен в с. Тохтуево. Об этом сообщили в городской администрации.

В мэрии добавили, что работы по восстановлению подачи теплоснабжения в городе идут в усиленном режиме. Утром для усиления ремонтных бригад прибыли сотрудники Березниковских теплосетей. В настоящее время производится замена повреждённого участка трубы. Ведутся сварочные работы.

Часть потребителей центральной части Соликамска, 3-го микрорайона и Верхнего Больничного переведена на резервные источники теплоснабжения.

В школах и детсадах тепло есть.

Жильцам также продолжают выдавать обогреватели. Для их получения нужно звонить на номер телефона: 4-84-48.

Всего без отопления в Соликамске сейчас квартиры более 900 жильцов. Под отключение попали семь многоквартирных домов — на ул. Кузнецова, 6, 8, ул. Всеобуча, 78, ул. Набережная, 93, 95, ул. Советская, 53, 55.

Когда ЧП удастся ликвидировать, не сообщается.

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