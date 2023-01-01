Алёна Бронникова Соучредители компании по строительству аквапарка в Перми приняли решение о ликвидации У проекта сменится инвестор Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено парком им. Горького

ООО «Парк Пермского периода», созданное в 2020 году для строительства аквапарка, находится в процессе ликвидации. По данным «Федресурса», ликвидатором назначен руководитель — Тимур Габдуллин.

Решение было принято участниками организации на внеочередном общем собрании 5 декабря. Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев. Соучредитель организации Рашид Габдуллин объяснил «Коммерсантъ-Прикамье», что строительством аквапарка в Перми будет заниматься другой инвестор, поэтому необходимости в функционировании «Парк Пермского периода» больше нет.

ООО «Парк Пермского периода» было создано в 2020 году. По данным checko.ru, владельцу Центрального парка развлечений им. Горького Рашиду Габдуллину принадлежит основная доля компании — 70%, его сыну Тимуру Габдуллину — 10%, доля краснодарского ООО «Полинаквапаркирус» составляет 20%.

Строительство аквапарка было запланировано на ул. Калинина, 84а в Кировском районе Перми. Инвестиции в проект Рашид Габдуллин в 2020 году оценил в 5,8 млрд руб. с окупаемостью за десять лет. В конце прошлого года в Пермском крае зарегистрировали новую компанию — ООО «АкваПермь». Учредителем стали иркутская компания, заказчик и инвестор спорткомплекса с бассейнами, термальной зоной и кортами на Байкале ООО «Востоксвязь», и Фонд развития Пермского края. Новое ООО было создано для проработки проектных решений и подготовки всей необходимой документации для запуска аквапарка. Запустить объект планировалось в 2026 году.

В октябре 2023 года стало известно, что аквапарк могут построить в Камской долине на ул. Спешилова. Кроме того, у проекта пермского аквапарка появился ещё один инвестор — гендиректор оптового поставщика лекарств из Москвы «Интелтрейд» Павел Иванов. Он стал партнёром непубличного ООО «Востоксвязь» из Иркутска по ООО «АкваПермь». При этом из состава учредителей компании-оператора проекта выбыла краевая структура — Фонд развития Пермского края.





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