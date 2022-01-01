Елена Синица Аквапарк в Перми планируют открыть в 2026 году Проектирование будет вестись до декабря 2023 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае зарегистрировали новую компанию — ООО «АкваПермь». Её уставной капитал составляет 10 тыс.руб. Учредителем общества стали ООО «Востоксвязь» и Фонд развития Пермского края.

Директором является Лукьянов Евгений, занимающий пост генерального директора в ООО «Востоксвязь». "Востоксвязь» — иркутская компания, которая существует на рынке уже более 30 лет. Основным видом деятельности общества являются услуги в области связи на базе проводных технологий. Также компания является заказчиком и инвестором крупного спортивного комплекса с бассейнами, термальной зоной и кортами на Байкале.





Как пояснили «Новому компаньону» в Фонде развития Пермского края, совместную компанию создали для проработки проектных решений и подготовки всей необходимой документации для запуска аквапарка на ул.Калинина,84.





Строительство комплекса будет проводиться в несколько этапов. Объект будет включать в себя крытый всесезонный аквапарк с термальной зоной и СПА, отель, торгово-развлекательный центр.





Сейчас активно ведутся работы по проектированию, уточняются финансовые показатели, идут переговоры с банками и поставщиками оборудования.

В планах завершить проектирование объекта в декабре 2023 года, а запустить — в 2026 году.

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