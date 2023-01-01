Аквапарк в Перми могут построить на улице Спешилова Строительство объекта на улице Калинина оказалось слишком дорогим Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский аквапарк могут построить в Камской долине на ул. Спешилова, на участке, который сейчас занимает картодром. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Примечательно, что вместе с аквапарком на ул. Спешилова предлагается возвести и жильё, что должно положительно сказаться на окупаемости объекта.

По сведениям издания, ранее рассматриваемый под аквапарк участок по ул. Калинина, 84 в Нижней Курье общей площадью 38,8 га оказался слишком дорогим для освоения: чтобы решить проблему транспортной доступности, пришлось бы дополнительно строить дорожную развязку стоимостью 2 млрд руб., поэтому инвесторы и чиновники отказались от этой площадки.

Ранее сообщалось, что картодром на ул. Спешилова могут перенести в район пермского аэропорта.

Добавим, что у проекта пермского аквапарка на днях появился ещё один инвестор. Это гендиректор оптового поставщика лекарств из Москвы «Интелтрейд» Павел Иванов. Он стал партнёром непубличного ООО «Востоксвязь» из Иркутска по ООО «АкваПермь». При этом из состава учредителей компании-оператора проекта выбыла краевая структура — Фонд развития Пермского края.

Для реализации проекта «ЖК плюс аквапарк» на ул. Спешилова предполагается использовать и участок вокруг картодрома площадью 26,6 га, который сейчас у города арендует пермское ООО «Ленд» (ГК «ЭКС»). Информированный собеседник отметил, что власти могут изъять эту площадку из аренды у ЭКСа с помощью механизма комплексного развития территории. Однако это будет возможно после завершения срока аренды в июле 2026 года.

Напомним, власти обещали открыть аквапарк в Перми на ул. Калинина в 2026 году.





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