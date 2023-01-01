Максим Артамонов Пермский картодром могут перенести из Камской долины к аэропорту Поделиться Твитнуть

картодром

Константин Долгановский

Городская администрация намерена безвозмездно передать в собственность края пять земельных участков на шоссе Космонавтов. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на проект, внесённый в гордуму главой Перми Эдуардом Сосниным. Речь идёт об участках общей площадью 16,03 га, которые находятся на шоссе Космонавтов, 419, недалеко от пересечения с Гамовским трактом.

На этой территории после передачи её в краевую собственность планируется разместить картодром, отмечает издание, ссылаясь на минимущество региона. Сейчас земельные участки пустуют.

Картодром появился в Камской долине 20 лет назад на ул. Спешилова, 90. Его площадь составляет 6,19 га. Весной 2021 года картодром передан в собственность Пермского края. До этого объект числился на балансе спортивной школы олимпийского резерва «Старт» и требовал больших финансовых ежегодных вложений. Однако так как в спортивной школе не было направлений по техническим видам спорта, было принято решение отказаться от объекта.

Два года назад власти обсуждали вопрос о создании спортивно-рекреационного кластера в Камской долине на базе существующего картодрома.

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