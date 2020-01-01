Елена Синица Пермский картодром перешёл в краевую собственность На этой территории может появиться спортивно-рекреационный кластер Поделиться Поделиться Твитнуть

картодром

Константин Долгановский

В Перми картодром, расположенный по адресу ул. Спешилова, 90, передан в собственность Пермского края. До этого объект числился на балансе спортивной школы олимпийского резерва «Старт». Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Как пояснили изданию в пресс-службе министерства спорта, картодром требовал больших финансовых ежегодных вложений. Однако так как в спортивной школе не было направлений по техническим видам спорта, было принято решение отказаться от объекта.

Отмечается, что краевой федерации автоспорта предлагалось взять картодром в аренду, но те отказались от этого предложения.

В краевом министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельностью отметили, что не планируют закрывать картодром.

На данный момент прорабатывается вопрос целесообразности создания спортивно-рекреационного кластера в Камской долине на базе существующего картодрома, при этом с сохранением его функций и возможным дополнением другими объектами спортивного и рекреационного назначения на прилегающей территории.

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