Елена Синица
Пермский картодром перешёл в краевую собственность
На этой территории может появиться спортивно-рекреационный кластер
В Перми картодром, расположенный по адресу ул. Спешилова, 90, передан в собственность Пермского края. До этого объект числился на балансе спортивной школы олимпийского резерва «Старт». Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Как пояснили изданию в пресс-службе министерства спорта, картодром требовал больших финансовых ежегодных вложений. Однако так как в спортивной школе не было направлений по техническим видам спорта, было принято решение отказаться от объекта.
Отмечается, что краевой федерации автоспорта предлагалось взять картодром в аренду, но те отказались от этого предложения.
В краевом министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельностью отметили, что не планируют закрывать картодром.
На данный момент прорабатывается вопрос целесообразности создания спортивно-рекреационного кластера в Камской долине на базе существующего картодрома, при этом с сохранением его функций и возможным дополнением другими объектами спортивного и рекреационного назначения на прилегающей территории.
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