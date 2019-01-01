Мария Сыропятова Инвестиции в пермский аквапарк могут достигнуть 5,8 млрд руб. Директор парка им. Горького предложил проект с окупаемостью за десять лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено парком им. Горького

Директор пермского парка им. Горького Рашид Габдуллин в очередной раз выступил с инициативой строительства аквапарка в Перми. При этом, он предполагает его появление в ранее озвученном властями месте — ул. Калинина, 84а в Кировском районе города.

В разговоре с «Новым компаньоном» Рашид Габдуллин отметил, что на указанном месте он предложил властям создать туристический кластер, который будет включать в себя также парк под открытым небом с условным названием «Парк пермского периода» и гостиницу.

Проект может быть реализован в рамках государственно-частного партнёрства или концессионного соглашения. При этом его реализация напрямую зависит от поддержки краевых властей.

«Мы выступили инициаторами проекта, а решение будет принимать губернатор», — пояснил Рашид Габдуллин.

Он отметил, что сейчас готова общая концепция проекта: финансово-экономическое обоснование, анализ рынка, основные планировочные решения, оценка экономической эффективности проекта и эскизные решения.

Согласно концепции, инвестиции собственно в аквапарк должны составить 3,2 млрд руб. при окупаемости в 10,3 года, вложения в гостиницу — 605 млн руб. при окупаемости за 9,2 года, а также парк пермского периода с затратами 509 млн руб. при окупаемости в 5,8 года.

Кроме того, в 400 млн обойдётся обслуживание банковских кредитов, маркетинг, а также другие работы до запуска проекта. Ещё 1,1 млрд руб. предполагается потратить на строительство инженерной инфраструктуры (на это средства планируется попросить из краевого бюджета).

Фото предоставлено парком им. Горького

Общие инвестиции в проект составят 5,8 млрд руб. Кроме средств краевого бюджета (в 1,1 млрд руб.) ещё 1 млрд руб. — это инвестиции частного инвестора, 3,7 млрд руб. — кредиты в банках.

Фактор коронавируса неожиданно способствовал возникновению идеи проекта: «Во время периода самоизоляции мы были освобождены от текущей деятельности, — отметил Рашид Габдуллин. — Если бы не этот фактор, то сложно было бы выделить достаточное количество времени для проработки проекта».

Общая рентабельность проекта будет обеспечена в том числе и за счёт покупки билетов краевым бюджетом для малоимущих и маломобильных слоёв населения. При этом цены посещения аквапарка и парка под открытым небом предполагается держать ниже, чем у конкурентов.

«Проект имеет удовлетворительную окупаемость, — пояснил Рашид Габдуллин. — Если будем «быстро бежать», то во второй половине 2023 года будем купаться в аквапарке».

Проект ориентирован не только на пермяков, но и на туристов из других регионов: Татарстана, Удмуртии, Свердловской и Кировской областей. При этом посещаемость — от 300 тыс. до 1,12 млн посещений в год.

Площадь, занимаемая «Парком пермского периода», составит 30 га, а аквапарка с гостиницей на 60 мест и глэмпингами — 20 га. Общая площадь аквапарка — 20 тыс. кв. м, его «мокрая зона» — 7 тыс. кв. м.

Ранее краевые власти планировали построить аквапарк в Перми за счёт средств краевого бюджета, а сам проект должен был быть реализован ООО «СК «Олимпия-Пермь». Для строительства комплекса требуется 5,7 млрд руб. инвестиций. Срок окупаемости объекта составит более 25 лет. Был проведён конкурс на проектирование работ, по итогам которого краевыми властями был заключён с ООО «Гипрогор проект» контракт, который был затем расторгнут по инициативе главы региона.

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