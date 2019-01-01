Мария Сыропятова
Инвестиции в пермский аквапарк могут достигнуть 5,8 млрд руб.
Директор парка им. Горького предложил проект с окупаемостью за десять лет
Директор пермского парка им. Горького Рашид Габдуллин в очередной раз выступил с инициативой строительства аквапарка в Перми. При этом, он предполагает его появление в ранее озвученном властями месте — ул. Калинина, 84а в Кировском районе города.
В разговоре с «Новым компаньоном» Рашид Габдуллин отметил, что на указанном месте он предложил властям создать туристический кластер, который будет включать в себя также парк под открытым небом с условным названием «Парк пермского периода» и гостиницу.
Проект может быть реализован в рамках государственно-частного партнёрства или концессионного соглашения. При этом его реализация напрямую зависит от поддержки краевых властей.
«Мы выступили инициаторами проекта, а решение будет принимать губернатор», — пояснил Рашид Габдуллин.
Он отметил, что сейчас готова общая концепция проекта: финансово-экономическое обоснование, анализ рынка, основные планировочные решения, оценка экономической эффективности проекта и эскизные решения.
Согласно концепции, инвестиции собственно в аквапарк должны составить 3,2 млрд руб. при окупаемости в 10,3 года, вложения в гостиницу — 605 млн руб. при окупаемости за 9,2 года, а также парк пермского периода с затратами 509 млн руб. при окупаемости в 5,8 года.
Кроме того, в 400 млн обойдётся обслуживание банковских кредитов, маркетинг, а также другие работы до запуска проекта. Ещё 1,1 млрд руб. предполагается потратить на строительство инженерной инфраструктуры (на это средства планируется попросить из краевого бюджета).
Общие инвестиции в проект составят 5,8 млрд руб. Кроме средств краевого бюджета (в 1,1 млрд руб.) ещё 1 млрд руб. — это инвестиции частного инвестора, 3,7 млрд руб. — кредиты в банках.
Фактор коронавируса неожиданно способствовал возникновению идеи проекта: «Во время периода самоизоляции мы были освобождены от текущей деятельности, — отметил Рашид Габдуллин. — Если бы не этот фактор, то сложно было бы выделить достаточное количество времени для проработки проекта».
Общая рентабельность проекта будет обеспечена в том числе и за счёт покупки билетов краевым бюджетом для малоимущих и маломобильных слоёв населения. При этом цены посещения аквапарка и парка под открытым небом предполагается держать ниже, чем у конкурентов.
«Проект имеет удовлетворительную окупаемость, — пояснил Рашид Габдуллин. — Если будем «быстро бежать», то во второй половине 2023 года будем купаться в аквапарке».
Проект ориентирован не только на пермяков, но и на туристов из других регионов: Татарстана, Удмуртии, Свердловской и Кировской областей. При этом посещаемость — от 300 тыс. до 1,12 млн посещений в год.
Площадь, занимаемая «Парком пермского периода», составит 30 га, а аквапарка с гостиницей на 60 мест и глэмпингами — 20 га. Общая площадь аквапарка — 20 тыс. кв. м, его «мокрая зона» — 7 тыс. кв. м.
Ранее краевые власти планировали построить аквапарк в Перми за счёт средств краевого бюджета, а сам проект должен был быть реализован ООО «СК «Олимпия-Пермь». Для строительства комплекса требуется 5,7 млрд руб. инвестиций. Срок окупаемости объекта составит более 25 лет. Был проведён конкурс на проектирование работ, по итогам которого краевыми властями был заключён с ООО «Гипрогор проект» контракт, который был затем расторгнут по инициативе главы региона.
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