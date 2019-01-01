Аквапарк в Перми могут построить на ул. Калинина Проекту присвоят краевой приоритетный статус Поделиться Поделиться Твитнуть

17 декабря Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае рассмотрит инициативу ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» присвоить статус регионального приоритетного проекта строительству аквапарка в Перми. Об этом сообщает сайт губернатора Пермского края.

Напомним, городские власти продолжительное время искали инвестора для строительства в Перми аквапарка. По данным «Коммерсантъ. Прикамье», «Олимпия-Пермь» предложит для возведения объекта площадку на ул. Калинина, 84 в Кировском районе.

Присвоение приоритетного статуса позволяет инвесторам воспользоваться налоговой ставкой на имущество в размере 0,01% в течение первых пяти лет и 1,1% — в течение следующих пяти лет.