Наталья Тимофеева журналист Тюменская компания представила концепцию пермского аквапарка По расчётам правительства края, для безубыточности аквапарк должны посещать 29,6 тыс. человек в месяц Поделиться Поделиться Твитнуть

3D визуализация. Изображение предоставлено ООО «Сибинтел-Девелопмент»

Вчера, 13 февраля, в Законодательном собрании прошло рабочее совещание, на котором краевые власти и ООО «Сибинтел-Девелопмент», построившее аквапарк в Тюмени, представили концепцию пермского аквапарка и экономику проекта.

В начале совещания заместитель генерального директора по развитию ООО «Сибинтел-Девелопмент» Ирина Кирилова сообщила, что когда власти Пермского края попросили их разработать концепцию пермского аквапарка, специалисты компании выезжали на предложенные участки и оценивали их. Но, учитывая свой опыт по строительству аквапарка, а также то, что аквапарк должен иметь дополнительную территорию для дальнейшего развития, эксперты считают наиболее перспективным участком для строительства пермского аквапарка территорию на ул. Калинина в Кировском районе. Поэтому архитектурная концепция была посажена именно на этот участок.

Согласно концепции тюменских строителей, в пермском аквапарке должны быть восемь экстремальных горок со стартовыми площадками на высоте 16 м и 21 м, детская зона (бассейн с аквабашней, горками и большим количеством лежаков), бар, четыре сауны, кафе и 10 касс. Также эксперты предложили краевым властям сделать летний бассейн. На втором этаже аквапарка предусмотрены офисные помещения, которые можно использовать под размещение управленческого состава аквапарка или отдать под SPA-комплекс и медицинские услуги. В отеле будет по 23 номера на этаже.

Предполагается, что общая площадь комплекса составит около 50 тыс. кв. м. Из них аквапарк займет 18 тыс кв. м, фитнес центр — 2,9 тыс. кв. м, гостиница — 10 тыс. кв. м. Еще 20 тыс. кв. м займут технические помещения. Для аквапарка, фитнес -центра и гостиницы предусмотрен отдельный вход. При этом внутри можно беспрепятственно переходить из одной зоны в другую. На фасаде здания представители «Сибинтел-Девелопмент» предложили использовать архитектурные элементы в виде воды. Самая высокая часть здания — отель — будет высотой 28 м.

Изображения предоставлены ООО «Сибинтел-Девелопмент»

Что касается местоположения, то Ирина Кирилова посоветовала сделать дополнительную автобусную остановку, так как ближайшие остановки находятся достаточно далеко. Депутат пермской гордумы Вячеслав Григорьев отметил, что улицы Калинина и Светлогорскую вообще надо расширять, так как они не справятся с транспортной нагрузкой. На что министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Николай Гончаров ответил, что расширение уже планируется, так как рядом будет ещё и инфекционная больница.

Также краевые власти проанализировали экономическую составляющую проекта строительства аквапарка. Николай Гончаров сообщил, что целевая аудитория многофункционального комплекса с аквапарком, фитнес-центром и гостиницей составляет более 10,7 млн человек. Это жители Пермского края, Кировской и Свердловской областей, Удмуртии и Башкортостана. Большую часть посетителей составят семьи с детьми от 3 до 16 лет (70%). Еще 20% придется на молодёжь в возрасте от 17 до 30 лет. Оставшиеся 10% — это остальные группы населения.

С учётом того, что в Перми функционирует всего два фитнес-центра с бассейном (Олимпия, X-fit), правительство края считает строительство при аквапарке фитнес-центра очень перспективным. Потенциальная целевая аудитория нового фитнес-центра, по расчётам краевых властей составит 9,3 тыс. человек. Цену за годовую клубную карту (фитнес с бассейном) планируют сделать 22,5 тыс. руб., что в среднем на 37% ниже аналогичных предложений. Также в бассейне могут заниматься спортивным и оздоровительным плаванием более 1 тыс. детей. Средний чек посещения аквапарка, по словам Николая Гончарова, составит 1,5 тыс. руб. Гостиница ввиду своего местоположения нужна не выше трёх звезд, а номер там будет стоить около 4 тыс. руб. в сутки.

Изображение предоставлено министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Для строительства комплекса требуется 5,7 млрд руб. инвестиций. Срок окупаемости объекта составит более 25 лет. Чтобы комплекс был безубыточным, нужно, чтобы аквапарк посещали 29,6 тыс. человек в месяц, в фитнес-центр продавалось 1770 абонементов в год, а наполняемость гостиницы была не ниже 55%. В результате средний доход комплекса в год будет составлять 126,7 млн руб.

С точки зрения социальной политики, строительство комплекса позволит создать более 400 новых рабочих мест для жителей Кировского района, разнообразить досуг детей и взрослых Пермского края и близлежащих регионов. Также комплекс обеспечит детский центр плавания дополнительным бассейном на 25 м, а жителей правого берега, Дзержинского района и Краснокамского района современным фитнес-центром с бассейном.

В целом депутаты ЗС и гордумы выступили за строительство аквапарка, но было несколько острых вопросов по проекту. Первый — почему краевые власти так и не нашли инвестора и решили строить такой огромный и дорогой объект за краевой счёт. Министр экономического развития Максим Колесников ответил, что инвестор не нашёлся из-за очень большого срока окупаемости объекта. В связи с этим несколько депутатов посоветовали краевым властям либо разделить проект на очереди и искать инвестора только на одну из очередей строительства, либо отдать инвестору часть акций ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь»», либо просто сделать проектную документацию и ждать, что он заинтересует инвестора. В итоге Николай Гончаров обещал «над этим подумать».

Второй вопрос депутатов касался посещаемости аквапарка, если его построят в Кировском районе. Депутат ЗС Юрий Борисовец обратил внимание на то, что краевые власти указали в качестве целевой аудитории фитнес-центра 9,3 тыс. человек. Но депутат уверен, что она будет в 2-2,5 раза меньше, так как аквапарк построят за Камой, а не в основной части города. Если же смотреть на шаговую доступность объекта, то, по мнению Юрия Борисовца, посещаемость фитнес-центра будет ещё меньше- около 400 человек, так как через мост в фитнес-клуб никто не поедет. Всё это говорит, что доходы комплекса окажутся намного меньше, чем запланировано, считает депутат. На это Николай Гончаров ответил, что планируется заказ дополнительного исследования, по результатам которого концепция аквапарка может измениться.