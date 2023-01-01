Пермское УФАС выдало предостережение энергетикам из-за отключений электричества Им грозят крупные штрафы Поделиться Твитнуть

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Пермское УФАС выдало предостережение крупнейшей энергокомпании Прикамья из-за перебоев с электроснабжением населения. На масштабные отключения электричества в населённых пунктах в антимонопольное ведомство пожаловались жители посёлков Култаево, Мокино, Ласьва, Горный и других поселений Пермского края. Причиной же перебоев называется нестабильная работа электрооборудования компании «Россети Урал».

Антимонопольщики начали проверки по поступившим жалобам для выяснения причин некачественного электроснабжения потребителей. При выявлении нарушений УФАС обещает принять меры реагирования. В частности, энергомонополии грозят крупные штрафы.

Ранее энергетики компании «Россети Урал» уже высказывались о причинах массового отключения электричества. По их словам, нагрузку на распределительные электрические сети существенно увеличили небывалые морозы, и оборудование начало выходить из строя. Особенно остро данная проблема ощущается на негазифицированных территориях рядом с Пермью. Эти населённые пункты продолжают активно застраиваться, а инфраструктура развивается не так стремительно.

Происходит это, в том числе, потому, что значительное количество новых клиентов занижают планируемый объём потребления электроэнергии при техническом подключении, что приводит к перегрузке существующей электросетевой инфраструктуры и мешает своевременно принимать меры по реконструкции и модернизации электрических сетей.

«Новый компаньон» писал, что в д. Броды (Фроловское с/п Пермского МО) на фоне аномально низких температур из строя вышел трансформатор. Людям предложили эвакуацию. Об отсутствии или перебоях электричества сообщали жители д. Берег Камы (Кондратовское с/п), Устиново, Башкултаево, Култаево, Шилово, Качка, Заполье и др.

По данным МЧС, в период аномальных холодов зафиксированы проблемы с электричеством в 25 населённых пунктах региона. В настоящее время электроснабжение во всех поселениях восстановлено.

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