В Пермском крае 62 человека попали в больницы с переохлаждением Аварии на электросетях в морозы произошли в 25 поселениях региона Поделиться Твитнуть

За шесть дней аномальных морозов в Пермском крае 62 чел. попали в больницы с переохлаждением. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на МЧС.

Также в ведомстве рассказали, что в период аномальных холодов зафиксированы проблемы с электричеством в 25 населённых пунктах региона. А в Кунгуре из-за аварии без отопления остались более десятка многоквартирных домов.

Ранее «Новый компаньон» писал об авариях на электросетях в деревнях и посёлках Пермского МО.

В настоящее время электроснабжение во всех населённых пунктах восстановлено.

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