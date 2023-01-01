Максим Артамонов Теплоснабжение в Кунгуре восстановлено В городе без тепла оставались 15 домов в течение 10 часов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, утром 8 декабря, в 6:10 в Кунгуре было восстановлено теплоснабжение в части города.

По уточнённым данным, к реагированию на происшествие привлекались восемь единиц техники и 13 человек.

Напомним, вечером 7 декабря в Кунгуре 15 жилых домов остались без теплоснабжения из-за порыва на сетях. В 20:05 в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение об аварии.

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